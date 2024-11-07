Військові мають відчувати справедливість, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що критерії бронювання мають бути такими, що задовольнять Збройні сили України, бізнес і спеціалістів. Про це він повідомив на Київському міжнародному економічному форумі.

"Лінія фронту це безумовний пріоритет і справедливість. Вони мають відчувати в першу чергу, в цій війні. Тому ми слухаємо військових в першу чергу, і чуємо їх дуже добре", - сказав Шмигаль.

За його словами, критерії і параметри бронювання мають бути такими, що задовільнять Збройні сили України, захисників і захисниць, і задовільнить бізнес і спеціалістів, що є складною дилемою.

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"Дуже хотілося запровадити економічне бронювання, але військові на передовій не зовсім добре сприймають це психологічно. Тож про це треба відверто говорити. Не може воїн зрозуміти, чому хтось може умовно, якщо ми говоримо про економічне бронювання, як про сплату певної суми коштів. Військові це не сприймають справедливо", - сказав Шмигаль.

Він відмітив, що уряд працює над цим питання щодня та має безліч варіантів, які намагаються узгодити між всіма стейкхолдерами цієї дискусії.

"Думаю, що ми після цієї інвентаризації аудиту (критичності підприємств - УНІАН) вийдем на рішення просто внести зміни вже в діючу постанову і більш чітко визначити критерії", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що зараз також обговорюють конкретну суму заробітної плати, яку повинен мати працівник, аби він потрапив під бронювання.

Мобілізація в Україні - актуальне

Раніше УНІАН писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що абсолютна більшість сформованих повісток через реєстр "Оберіг" були надіслані людям, які є безробітними та не платять податки в бюджет.

Раніше народний депутат Руслан Горбенко повідомляв, що якщо війна триватиме ще два-три роки, потрібно буде мобілізувати по 150 тисяч людей на рік.

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