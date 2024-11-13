За словами політика, в Україні є багато інших тем, які також викликають обурення у суспільства.

Економічне бронювання викликає негатив серед українського суспільства, тому у Верховній Раді вирішили не запроваджувати його. Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі День.LIVE.

"Даний інструмент викликає величезний негатив серед українського суспільства, тому для того, щоб не створювати додаткового напруження, адже ми розуміємо, що є дуже багато й інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема і бусифікація, відношення до ТЦК та інші речі, що викликають негатив. Щоб забезпечувати ось цю єдність та національну підтримку серед суспільства, коли в нас складна ситуація на фронті, було вирішено не вводити таких додаткових елементів, тому ця тема і зникла з інформаційного простору", - пояснив політик.

Крім того, Кицак наголосив, що для державного бюджету 2025 потрібно залучити майже 39 млрд доларів, про ці кошти вже є домовленості з міжнародними партнерами.

"Також ведеться робота щодо додаткового збільшення виробництва української зброї. Для цього застосовується "данська модель" - наші міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка безпосередньо відразу йде на фронт українським підрозділам. Це дасть нам можливість наростити наші спроможності щодо оборонки, яка може виробляти в рази більше, ніж наш український бюджет", - додав нардеп.

Економічне бронювання в Україні - що відомо

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що критерії бронювання в Україні повинні бути такими, що задовольнять ЗСУ, бізнес і спеціалістів. За його словами, військові на фронті такий інструмент сприймають не зовсім добре.

"Не може воїн зрозуміти, чому хтось може умовно, якщо ми говоримо про економічне бронювання, як про сплату певної суми коштів. Військові це не сприймають справедливо", - пояснив політик.

Водночас військовий Павло Казарін наголосив, що економічне бронювання серед захисників вважають легалізацією відкупу, а також воно породжує суспільний розкол.

"Ми щоразу говоримо про те, що наша війна - "повномасштабна", "вітчизняна" та "народна". Але насправді все звелося до того, що захист країни - справа рук лише військових, які виведені в спеціальну касту", - зазначив він.

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