Економічне бронювання має принести держбюджету 40 млрд гривень на рік.

Економічне бронювання в Україні мають запровадити орієнтовно в жовтні-листопаді, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Мінекономіки підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат.

"Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва. По датам впровадження: десь жовтень - листопад планують", - написав Железняк у Telegram.

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Він зазначив, що за консервативними розрахунками це принесе бюджету 40 млрд грн на рік.

"Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі", - додав депутат.

Бронювання від мобілізації в Україні - останні новини

17 липня на порталі "Дія" повноцінно запрацював сервіс електронного бронювання. Заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач повідомила, що за перші кілька днів близько 3 тисяч компаній скористалось системою, при цьому відсоток відмов у бронюванні співробітників був доволі невеликий.

У серпні стало відомо, що у Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації. Варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають: сплату спеціального збору за бронювання працівників; бронювання на підставі заробітної плати; змішану модель бронювання.

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