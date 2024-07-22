Вже забронювались 32 тис. працівників критично важливих підприємств.

Від 17 липня, коли на порталі "Дія" повноцінно запрацював сервіс електронного бронювання, близько 3 тис. компаній скористалось системою, при цьому відсоток відмов у бронюванні співробітників доволі невеликий.

Про першу статистику та основні причини відмов у бронюванні в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач.

"За допомогою електронного бронювання вже забронювались 32 тисячі працівників критично важливих підприємств. Бронювали компанії як і приватні, так і державні підприємства, і комунальної власності. Тож, такий великий перелік компаній. Зараз в Єдиному переліку компаній які можуть бронювати, вже близько 8 тис. 500 компаній які мають відповідний статус. Десь близько 3 тис. компаній вже взяли участь в електронному бронюванні", - акцентувала Ткач.

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Відмов у бронюванні небагато.

"Це невелика кількість. Здебільшого, це працівник або вже заброньований, наприклад, його повторно хотіли забронювати. Або особу не знайдено в реєстрі військовозобов’язаних, або особа не перебуває в трудових відносинах", - назвала основні причини Ткач.

Раніше компанії повідомляли про працевлаштування через портальні звіти, а зараз набір на підприємства відбувається постійно, в реальному часі. Тому створили такий механізм, який спростить підприємствам спосіб подачі цієї інформації.

"На порталі Пенсійного фонду України вони зможуть протягом двох днів з дня працевлаштування подати повідомлення відповідне. І протягом двох діб якраз інформація оновиться і у цього співробітника буде вже наявна можливість забронювати", - підкреслила Ткач.

Також через "Дію" можна забронювати і одного окремого працівника. Для цього керівник може зайти на портал і обрати одного або двох, в залежності від кількості працівників компанії та відповідного ліміту.

"Раніше взагалі подавали списком. І, якщо в одного співробітника виникала якась неможливість пройти перевірку, то весь список відправлявся вже без розгляду. Треба було починати все спочатку. В нашому випадку цього не потрібно робити. Тобто, якщо підприємство подає список зі 100 людей і в одного не пройшла перевірка, то тоді тільки він не заброньований, а всі решта – 99 відповідно забронювались", - пояснила Ткач.

Після отримання витягу про бронювання, роботодавцю або працівнику не потрібно повідомляти про це в ТЦК та СП, оскільки інформація одразу оновлюється в мобільному застосунку "Резерв+". Також в ньому доступна можливість згенерувати PDF і за потреби роздрукувати його.

"І незабаром така ж можливість з’явиться на порталі "Дія", - акцентувала Ткач.

В процесі бронювання, після здійснення всіх необхідних перевірок, автоматично працівника переводиться на спеціальний військовий облік і ці зміни вже фіксуються в реєстрі військовозобов’язаних.

"Одразу в реєстрі робиться запис про бронювання та дату останнього дня бронювання. І ця інформація, оскільки "Резерв+" відображають якраз інформацію з реєстру, то відразу як з’явився запис в реєстрі, так інформація оновляється. Тобто, не потрібно ніяких підтверджень ні з боку ТЦК, ні з боку інших міністерств", - підкреслила Ткач.

Бронювання від мобілізації - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у "Дії" запрацювало електронне бронювання і відтепер керівники критично важливих підприємств відтепер можуть бронювати співробітників онлайн.

За інформацією Мінекономіки, алгоритм бронювання наступний: Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівники; керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом; система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі Оберіг; "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.

У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання і від цього моменту він вважається заброньованим, а в застосунку "Резерв+" зʼявляється інформація про бронювання.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва загалом в Україні для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 мільйона осіб, враховуючи, що вже заброньовано від мобілізації 800 тисяч осіб, критично важливі підприємства ще мають запас для бронювання важливих працівників.

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