Також у Раді обговорили й нарощення можливості фінансування оборони.

У Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату Верховної Ради України.

Зазначається, що концепції економічного бронювання були представлені під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку.

У Раді наголосили, що варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають:

Відео дня

сплату спеціального збору за бронювання працівників;

бронювання на підставі заробітної плати;

змішану модель бронювання.

Через такі обговорення планується напрацювати узгоджені пропозиції, які врахують для доопрацювання законодавчих ініціатив.

Водночас голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха підкреслив, що від сплати спеціального збору можна отримати приблизно 200 млрд гривень на рік, що становить близько двох третин усіх коштів, які призначені в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння.

Своєю чергою заступник міністра оборони Іван Гаврилюк наголосив, що Україні потрібно нарощувати можливості фінансування оборони.

Бронювання від мобілізації в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, для підприємств, які займаються перевезеннями, змінили правила бронювання співробітників. Такі зміни передбачено до постанови Кабміну №76. Крім того, внесено зміни до наказу Мінінфраструктури №303 (підписання та публікація очікується наступного тижня).

Також повідомлялось, що від 17 липня на порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання. Загалом близько 3 тисяч компаній скористалось системою, а відсоток відмов у бронюванні співробітників доволі невеликий.

Вас також можуть зацікавити новини: