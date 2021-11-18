Станом на 1 жовтня в Україні проживали 41,320 млн осіб.

За січень-вересень цього року населення України скоротилося ще на 268,5 тис.осіб – станом на 1 жовтня в країні проживали 41,320 млн осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Читайте такожВ Україні скоротилося промислове виробництво - Держстат

Кількість померлих за вказаний період досягла 487,9 тис.осіб, хоча в січні-вересні 2020 року цей показник був нижче – 426,7 тис. осіб.

При цьому народилося 205,4 тис.дітей, що на 15 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Держстаті зазначили, що кількість померлих істотно переважає над кількістю народжених: на 100 померлих припадає 42 народжених.

Також у січні-вересні в Україну прибули 354,8 тис.осіб – на 42 тис. більше, ніж за 9 місяців минулого року.

Країну при цьому залишили 340,9 тис.осіб – на 35 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Дані за чисельністю населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованих ОРДЛО, Криму і Севастополя. Дані щодо міграційного руху населення сформовані без урахування Криму, Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Перепис населення в Україні:

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з якою в нашій державі проживало 48 млн 457 тис.осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму та окупованих територій Донбасу).

20 вересня 2021 року в Міністерстві цифрової трансформації розкрили деталі підготовки до офіційного перепису населення у 2023 році.

Автор: Катерина Жирій