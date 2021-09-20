Відомство розглядає пропозиції техніки для перепису від різних компаній.

В Міністерстві цифрової трансформації розкрили деталі підготовки до офіційного перепису населення в 2023 році.

Як повідомила прес-служба Мінцифри, наприкінці цього року буде окрема презентація того, як відбуватимется перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься.

"Можу зробити невеличкий спойлер: все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. Ми не використовуватимемо інструменти 20-річної давнини, а залучимо найкращі світові рішення", – сказав міністр Михайло Федоров.

За його словами, зараз команда Мінцифри активно вивчає досвід інших країн в проведенні перепису. Так, нещодавно українська делегація зустрічалася з топ-менеджментом компанії Apple у США та обговорювала можливість співпраці щодо перепису населення, використовуючи їхні напрацювання.

"Сьогодні багато брендів готові продати техніку, яка під час перепису і після нього стане неактуальною. Apple під час перепису населення у США надавала велику частку техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Apple була першою, з ким ми зустрілися. Нині ми розглядаємо пропозиції різних компаній", - додав Федоров.

Перепис населення в Україні: що відомо

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, відповідно до якого в нашій державі проживало 48 млн 457 тис. осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму і окупованих територій Донбасу).

Автор: Ганна Нагорна