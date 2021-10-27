Національний банк на 27 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,42 грн/дол.

Чиста купівля іноземної валюти населенням України з початку жовтня 2021 року склала 55 млн доларів.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

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"З операціями фізичних осіб продовжує спостерігатися переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією. Так, з початку місяця чиста купівля готівкової іноземної валюти населенням склала 55 млн доларів США, тоді як її чистий продаж населенням у безготівковій формі – 18 млн доларів США", – зазначив він.

Курс на 27 жовтня:

Національний банк України на середу, 27 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,42 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький