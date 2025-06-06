Компанія сплатить штраф у повному обсязі та не буде його оскаржувати.

Фінансовий партнер "Нової пошти" платіжна система NovaPay отримала рішення Національного банку про штраф у розмірі 90 млн грн. Як повідомила пресслужба компанії, більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу клієнтів.

"Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Нова пошта" сплатить штраф вчасно у повному обсязі та не буде його оскаржувати.

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Обмеження "Нової пошти" на отримання переказів

Сервіс NovaPay з 1 червня встановив нові ліміти для онлайн-оплат і грошових переказів. Так, деяким підприємцям і постійним клієнтам "Нової пошти" вже почали надходити листи й дзвінки, що вже з 1 червня фізичні особи зможуть надсилати післяплатою не більше 5 посилок на місяць, а загальна сума таких відправлень не зможе перевищувати 30 тисяч гривень.

Для того, щоб уникнути таких обмежень і працювати в повному обсязі, необхідно зареєструватися як фізична особа-підприємець (ФОП).

У "Новій пошті" підкреслили, що мова йде виключно про посилки з післяплатою, за які відправник очікує на повернення коштів від отримувача. Звичайних посилок нові обмеження не стосуються.

У прес-службі зазначили, що якщо фізична особа отримує велику кількість післяплат, то фінансовий партнер компанії – NovaPay, зобовʼязаний обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей.

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