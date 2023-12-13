У мобільному застосунку можна виконувати усі звичні операції з грошима.

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти, повідомляється на сайті компанії.

"NovaPay першим серед небанків презентує власний мобільний застосунок, у якому українці зможуть моментально відкрити платіжний рахунок, оформити віртуальну картку та одразу почати нею користуватись", – йдеться у повідомленні.

Відтак, у мобільному застосунку можна:

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виконувати грошові перекази на картки та рахунки за будь-якими реквізитами;

оплачувати послуги, такі як комунальні, інтернет, ТБ, штрафи, податки, мобільний зв'язок тощо;

випускати пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.

Крім того, можна користуватися послугами "Нової пошти": оформити посилку в кредит або сплатити за неї, відправити переказ з картки до відділення та отримати на картку післяплату за посилки.

Наразі доступні лише внутрішньодержавні платежі та перекази. Карткою NovaPay поки що неможливо розраховуватися за кордоном, оплачувати товари на зарубіжних сайтах або послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.

Застосунок пропонує 20% вигоди на оплату послуг "Нової пошти". Відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тис. грн – безплатні.

Почати користуватись мобільним додатком NovaPay можна після реєстрації з допомогою "Дії". А згодом можна буде зареєструватись і у відділеннях Нової пошти.

Сервіси "Нової пошти"

Довідка УНІАН. NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній "Нової пошти" і вже понад одинадцять років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у більш ніж 3 500 відділеннях "Нової пошти".

За даними НБУ, компанія обіймає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. Також NovaPay входить до найбільших платників податків держави.

Водночас "Нова пошта" виходить на міжнародні ринки. Так, логістична компанія відкрила перше відділення в Італії – у місті Мілан. "Нова пошта" вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.

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