Тираж блоку нової марки дорівнює 75 тисяч екземплярів.

"Укрпошта" 14 вересня вводить нову поштову марку "Міста Героїв. Харківщина" на честь річниці визволеня від росіян міст регіону - Балаклії, Ізюму, Куп'янську та Харкова.

Як повідомляє прес-служба поштового оператора в Telegram, у поштовий набір ввійшли чотири листівки, присвячені бійцям нацгвардії, поліціянтам, підприємцям та музейникам.

Тираж блоку нової марки дорівнює 75 тисяч екземплярів.

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Номінал марок — М, що дорівнює 18 грн та відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України.

Марки воєнного часу України

9 травня 2023 року було випущено в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".

1 червня "Укрпоштою" було випущено благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей. З кожного маркового аркуша 40 гривень пішли на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

30 червня 2023 року "Укрпошта" випустила нову поштову марку, присвячену українській розвідці.

4 серпня на Донеччині було погашено воєнну марку "Винищувачі зла", яка була присвячена військовим літакам винищувачам F-16.

До Дня Незалежності український поштовий оператор презентував спеціальний поштовий випуск "Україна-мати".

Також у серпні, в День пам’яті загиблих захисників України, "Укрпошта" випустила нову благодійну поштову марку "Вічна пам’ять".

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