Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону для захисту українців.

Сьогодні, 30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний акціонерне товариство "Укрпошта" вводить в обіг благодійну поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".

Як повідомляє прес-служба поштового оператора, погашення спеціальним штемпелем "Перший день" пройде 30 червня в місті Києві. Цього ж дня спецпогашення пройдуть у всіх регіонах нашої країни. Штемпелі АР Крим та міста Севастополя прикріплені до Києва.

Зазначається, що поштовий випуск є благодійним. Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону, який захистить українців від російських ракет, запущених з ворожих кораблів.

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Тираж поштової марки дорівнює 1 млн. 75 тис. примірників. Номінал марки – F (23 грн) + 7,00 грн благодійний внесок. Кількість марок в аркуші – 5+1 купон. До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку.

Де придбати марки

Поштові набори "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" можна придбати у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

Крім того, поштовий оператор спільно з ГУР МО розробили тематичний мерч: футболки "KOSHARA GUNTER" з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки. Дану лінійку товарів можна придбати онлайн або в поштамтах обласних центрів.

Марки "Укрпошти" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2023 року було випущено в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". В даному поштовому наборі були "Честь. Мужність. Закон" – Нацгвардія, "Служити та захищати" – Нацполіція та "Безпека кордону - могутність держави" - Держприкордонслужба.

Також 1 червня "Укрпоштою" було випущено благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей. З кожного маркового аркуша 40 гривень пішли на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

Крім того, 16 червня "Укрпошта" перемогло в премії "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" була визнана найкращою у світі у 2022 році.

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