Тираж поштового блоку становить 235 тис. примірників.

Поштовий оператор "Укрпошта" запустив в обіг новий поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти". "Поштовий випуск "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу" введено в обіг! Це другий випуск героїчної серії, що показує тих, хто скаже "Час повертати своє!". І, віримо, обов’язково повернуть", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на поштовому блоці: "Честь. Мужність. Закон" — Нацгвардія. "Служити та захищати" — Нацполіція. "Безпека кордону — могутність держави" — Держприкордонслужба.

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Придбати поштовий випуск можна у відділеннях "Укрпошти", філателістичних точках та онлайн за посиланням.

Випуск тематичних марок в Україні

У лютому цього року поштовий оператор відкрив продаж нової поштової марки "Воїни світла. Воїни добра", яка була присвячена надзвичайникам. Також пізніше з'явилась нова марка з красномовним меседжем до президента Росії Путіна "ПТН ПНХ!".

Крім того, 10 квітня було введено в обіг поштову марку в честь українського гурту Kalush Orchestra, які здобули перемогу на "Євробаченні-2022".

12 квітня вийшов спеціальний благодійний випуск – презентаційна рамка "Русскій воєнний корабль, іді …!".

4 травня, "Укрпошта" відкрила передзамовлення поштового набору "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу" ціною в 105 гривень. Набір складається з блоку марок, конверту і трьох карток: "Державна прикордонна служба України", "Національна поліція", а також "Національна гвардія України". Крім того, у серію мають увійти марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Однак їх планується випустити пізніше.

Зібрані донати під час оформлення передзамовлення у період з 4 по 9 травня "Укрпошта" направить на допомогу спецпідрозділам "Гвардії наступу".

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