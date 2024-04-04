Послуга буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення.

Українська логістична компанія "Нова Пошта" скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі.

Як повідомляє прес-служба компанії, послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення - у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу.

"Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною", - зазначила директор із розробки клієнтських сервісів Юлія Колесник.

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Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Зазначається, що замовити переадресацію можна через мобільний застосунок "Нової пошти" або бізнес-кабінет на сайті. Щоб скористатись послугою переадресації у мобільному додатку необхідно:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу "Переадресація";

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути "Змінити місце доставки".

"Нова Пошта": останні новини

У жовтні минулого року компанія відкрила п'ять нових відділень у Німеччині. Всього тоді працювало сім відділень у наступних містах: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Дрезден, Франкфурт-на-Майні та Кельн.

На початку 2024 року стало відомо, що у зв’язку з розширенням діяльності група компаній "Нова пошта" поміняла назву на NOVA.

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