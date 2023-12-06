Компанія не має жодного стосунку до оголошення і закликає всіх українців бути уважними.

Українська логістична компанія "Нова пошта" попереджає про шахрайську рекламу в Telegram та Viber каналах.

"Сьогодні з’явилась інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв - її поширили телеграм-пабліки", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Зазначається, що шахрайські оголошення поширило вже понад 40 Telegram каналів.

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У "Новій пошті" підкреслюють, що компанія не має жодного стосунку до оголошення і закликають всіх українців бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй.

Нова пошта - останні новини

Наприкінці листопада "Нова пошта" відкрила друге відділення Nova Post у Румунії – в місті Брашов. До кінця року компанія планує відкрити ще одне відділення в румунському місті Констанца.

1 грудня "Нова пошта" відкрила третє відділення Nova Post у Чехії - місті Брно. Клієнти можуть відправляти та отримувати з України документи та посилки до 30 кг. Термін доставки в Україну.

У жовтні "Нова пошта" відкрила п’ять відділень в Німеччині. Загалом вже сім відділень Nova Post працює у різних містах Німеччини.

10 листопада компанія відкрила перше відділення Nova Post в Угорщині - в місті Будапешт. Угорщина таким чином стала десятою європейською країною, де запрацювала Nova Post. Відділення працює кожного дня. Термін доставки з України в Угорщину - від п'ять днів.

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