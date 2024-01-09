В групі зазначили, що працюють на ринку України з 2001 року і за цей період створювали нові компанії та продукти.

Група компаній "Нова пошта" міняє назву на NOVA. Це пов’язано з розширенням діяльності. Про це повідомила прес-служба групи у своєму Telegram-каналі.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів – NOVA", – зазначили у компанії.

Також там зазначили, що "Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року і з цього періоду створювала нові компанії та продукти, зокрема на фінансовому та IT-ринку. До того ж окрім доставки, компанія продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.

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Наразі група компаній має мережу з 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні.

Мова йде про зміну назва саме групи.

Ринок доставки

"Нова пошта" до кінця 2023 року планувала відкрити відділення в Мілані та Парижі, а 2024 року – ще 16 Nova Post за кордоном.

У жовтні минулого року "Нова пошта" відкрила п'ять нових відділень у Німеччині. Всього вже 7 відділень Nova Post працює в різних містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні. Також у планах компанії до кінця року відкрити ще 13 відділень.

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