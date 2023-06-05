З України в одну з європейських країн документи можна відправити за 250 гривень.

Сьогодні, 5 червня, українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у столиці Чехії Празі.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі компанії. Зазначається, що Чехія стала четвертою європейською країною, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.

Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до тисячі кілограм для відправки та отримання.

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У компанії також прокоментували, що вже цього року планують відкрити додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестувати у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон.

Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки - від п’яти робочих днів. Вартість доставки з України в Чехію така: документи - 250 грн; посилки до 2 кг - 400 грн; посилки до 10 кг - 600 грн; посилки до 30 кг - 1 тис. 200 грн; вантажі від 31 кг до 1 тис. кг - 40 грн за 1 кг ваги.

Новини "Нової пошти" - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 січня стало відомо, що "Нова пошта" відкрила у столиці Польщі Варшаві перше вантажне відділення Nova Post, яке приймає не тільки посилки та документи, а й відправлення до 1 тис. кг.

Також у березні "Нова пошта" відкрила перше відділення в Литві, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1 тис. кг.

У квітні компанія зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. Замовити послугу можна в мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті в розділі "Трекінг" чи у відділенні.

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