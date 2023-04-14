Замовити послугу можна в мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті в розділі "Трекінг" або у відділенні.

Українська логістична компанія "Нова пошта" зробила безкоштовною послугу переадресації в межах міста. Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі компанії.

"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію в межах міста. Щоб клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно, "Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Послугу може замовити як відправник, так і отримувач, для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста: з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат; з адреси на адресу; з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

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Замовити послугу переадресації можна в мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті в розділі "Трекінг" або у відділенні.

В прес-службі також нагадали, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

Нова пошта - останні новини

28 березня "Нова пошта" повідомила, що запустить новий сервіс – покупці зможуть безкоштовно повернути продавцю товар, який не підійшов, протягом 14 днів після отримання посилки.

30 березня "Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Польщі – клієнти можуть викликати кур’єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну.

Також 11 квітня стало відомо, що у Великодні дні "Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком.

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