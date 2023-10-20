Естонія стала восьмою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє перше відділення Nova Post у столиці Естонії - Таллінні.

Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", Естонія стала восьмою європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post та запустила власну кур’єрську доставку. Доставка з України в Естонію займатиме від 5 діб.

"Цього року ми відкриваємо відділення у всіх країнах Балтії. У березні Nova Post вийшла на ринок Литви, сьогодні відкриваємо перше відділення в Естонії, а вже через тиждень запрацюємо у Латвії", - зазначив CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

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Перше відділення Nova Post відкрилось в Таллінні за адресою Estonia pst 7, 10412. У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Відділення працює щодня.

Вартість доставки з України в Естонію становитиме:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг – 400 грн;

посилки до 10 кг – 600 грн;

посилки до 30 кг – 1200 грн;

вантажі від 30 до 100 кг - 40 грн за кожен кілограм.

В прес-службі також пояснили, що клієнти можуть викликати кур'єра через сайт та мобільний додаток Nova Post, щоб зробити відправлення на будь-яку адресу по всій Естонії. Доставка або забір відправлення кур’єром з адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

"Нова пошта" в Європі – останні новини

На початку жовтня "Нова пошта" відкрила своє перше відділення у німецькому місті Гамбург та загалом вже третє відділення Nova Post у Німеччині. Тоді ж в компанії пообіцяли відкрити до кінця року ще 17 відділень в Німеччині.

Пізніше "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у Словаччині. Перше відділення Nova Post тоді запрацювало за адресою: м. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

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