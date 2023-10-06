Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє перше відділення Nova Post у столиці Словаччини - Братиславі.

Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post.

"Плануємо продовжувати розвивати тут власну мережу, а також надамо можливість доставки у партнерські поштомати по всій країні", - зазначив CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Перше відділення Nova Post працює за адресою: м. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

Також для українців доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну - від 5 діб.

Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:

документи – 12 євро;

посилки до 2 кг – 15 євро;

посилки до 10 кг – 20 євро;

посилки до 30 кг – 35 євро;

посилки від 30 до 100 кг – 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково + 3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

В прес-службі також нагадали, що Nova Post вже відкрила 62 відділення у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові.

"Нова пошта" в Європі

5 червня "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у столиці Чехії. Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29. Відділення щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до тисячі кілограм для відправки та отримання.

2 жовтня "Нова пошта" відкрила своє перше відділення у німецькому місті Гамбург та загалом вже третє відділення Nova Post у Німеччині. В компанії також пообіцяли відкрити ще 17 відділень в Німеччині до кінця цього року.

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