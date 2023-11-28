Компанія планує до кінця року відкрити ще одне відділення в румунському місті Констанца.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила вже друге відділення Nova Post у Румунії – в місті Брашов. Як повідомляє прес-служба компанії, до кінця року планується відкрити ще одне відділення в румунському місті Констанца.

Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та у Молдову. Срок доставки в Україну від 5 днів, в Молдову – від 3 днів.

У прес-службі також нагадали, що для клієнтів Nova Post у Румунії є можливість викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні.

Відео дня

За півроку роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.

"Нова пошта" в Європі – що відомо

Наприкінці жовтня логістична компанія почала працювати в Латвії. Таким чином Латвія стала третьою країною Балтії, де запрацювало відділення і власна кур'єрська доставка Nova Post.

У листопаді "Нова пошта" відкрила перше відділення в Угорщині та запустила там свою кур'єрську доставку. Перше відділення Nova Post запрацювало у Будапешті.

Усього Nova Post вже відкрила біля 70 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

Вас також можуть зацікавити новини: