Угорщина стала десятою європейською країною, де запрацювала Nova Post.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє перше відділення Nova Post в Угорщині та запустила там свою кур'єрську доставку. Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", Угорщина стала десятою європейською країною, де запрацювала Nova Post.

Перше відділення Nova Post працює у Будапешті за адресою 1066, Teréz. körút 8. У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює кожного дня. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.

Вартість доставки з України в Угорщину складає:

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Документи – 250 грн;

Посилки до 2 кг – 400 грн;

Посилки до 10 кг – 600 грн;

Посилки до 30 кг – 1200 грн;

Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

"Нова пошта" в Європі – що відомо

20 жовтня логістична компанія відкрила своє перше відділення Nova Post у столиці Естонії. Відділення тоді відкрилось в Таллінні за адресою Estonia pst 7, 10412. Там клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1000 кг.

27 жовтня компанія відкрила своє перше відділення Nova Post у столиці Латвії – Ризі. Також там запровадили власну кур’єрську доставку Nova Post. Доставка з України в Латвію складатиме від 5 діб.

У жовтні "Нова пошта" відкрила п’ять нових відділень в Німеччині. Загалом вже 7 відділень Nova Post працює у різних містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні. Також в планах компанії до кінця року відкрити ще 13 відділень.

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