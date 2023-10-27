Латвія стала третьою країною Балтії, де запрацювало відділення та власна кур’єрська доставка Nova Post.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє перше відділення Nova Post у столиці Латвії – Ризі.

Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", Латвія стала третьою країною Балтії, де запрацювало відділення та власна кур’єрська доставка Nova Post. Доставка з України в Латвію складатиме від 5 діб.

Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

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Вартість доставки з України в Латвію складатиме:

- Документи – 250 грн;

- Посилки до 2 кг – 400 грн;

- Посилки до 10 кг – 600 грн;

- Посилки до 30 кг – 1200 грн;

- Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток компанії.

Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

"Нова пошта" в Європі – останні новини

У жовтні "Нова пошта" відкрила третє відділення Nova Post у Німеччині. Відділення тоді запрацювало в німецькому місті Гамбург. Загалом в компанії пообіцяли відкрити до кінця року ще 17 відділень в Німеччині.

6 жовтня "Нова пошта" відкрила своє перше відділення Nova Post в ще одній країні Європи – Словаччині. Відділення Nova Post запрацювало за адресою: м. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. Відділення працює щодня.

Пізніше логістична компанія відкрила своє перше відділення Nova Post у столиці Естонії - Таллінні. Доставка з України в Естонію займатиме від 5 діб.

Загалом Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

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