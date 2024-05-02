До списку потрапили майже 60 суб’єктів з різних юрисдикцій.

Нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії, про які вони оголосили 1 травня, стосуються понад 280 суб’єктів (Мінфін США – майже 200 суб’єктів. Держдеп – майже 80). Вони спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, програм розробки та виробництва хімічної та біологічної зброї, а також суб’єктів з юрисдикції третіх країнах, які допомагають РФ набувати ключових ресурсів для виробництва озброєння, пояснила у Facebook посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, до списку потрапили майже 60 суб’єктів з різних юрисдикцій (Азербайджан, Бельгія, КНР, РФ Словаччина, Туреччина та ОАЄ), які забезпечують можливість отримання Росією із закордону необхідних для її ВПК технологій та обладнання.

До того ж санкції стосуються понад 100 суб’єктів, які працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Російської Федерації (зокрема, 14 компаній з оборонного та пов’язаних секторів економіки, а також 55 компаній з виробничого сектору).

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Під обмеження потрапили два китайські та 12 російські компанії, пов’язані з імпортом до РФ ключових компонентів виробництва вибухівки, зокрема бавовняної целюлози та нітроцелюлози. Також в санкційний список увійшли 3 посадовці російських виправних колоній ВК-2 та ВК-3, які пов’язані зі смертю опозиційного російського політика Олексія Навального і т. д.

Відповідно до закону про заборону хімічної зброї Державний департамент США також визнав, що Росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військових.

Санкції проти РФ

США 1 травня оголосили про введення санкцій проти майже 300 компаній і приватних осіб, зокрема в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, за підтримку РФ у війні проти України. Раніше УНІАН писав, що Сполучені Штати Америки, Великобританія і Євросоюз тиснуть на ОАЕ, щоб ті продемонстрували, як ведуть боротьбу з фірмами, які ухиляються від санкцій, накладених проти Росії.

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