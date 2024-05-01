Зазначається, що використання таких хімікатів не є поодиноким випадком і зумовлене прагненням російських сил витіснити українські війська з укріплених позицій.

Сполучені Штати звинуватили Росію в порушенні міжнародної заборони на хімічну зброю шляхом застосування хімічної речовини хлорпікрину проти українських військ і використання хімічних засобів для боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США.

"Використання таких хімікатів не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських сил витіснити українські війська з укріплених позицій і домогтися тактичних успіхів на полі бою", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Йдеться про речовину хлорпікрин, яку внесено до списку заборонених задушливих речовин гаазькою Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Раніше цей газ застосовували німецькі війська під час Першої світової війни, що стало одним із перших випадків використання хімічної зброї.

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Зазначається, що внаслідок таких хімічних атак солдати, які застрягли в окопах без протигазів, змушені або втікати під вогнем противника, або ризикувати задихнутися.

У заяві йдеться про те, що у зв'язку з цим буде накладено санкції на три російські державні організації, пов'язані з московськими програмами зі створення хімічної та біологічної зброї, зокрема спеціалізований військовий підрозділ, який "сприяв застосуванню" хлорпікрину проти українських військ.

Також під санкції потрапили чотири російські компанії, які підтримують ці три організації, йдеться в повідомленні.

Окремо Казначейство США запровадило санкції щодо трьох організацій і двох фізичних осіб, які брали участь у закупівлях товарів для російських військових інститутів, що брали участь у програмах зі створення хімічної та біологічної зброї.

Застосування окупантами хімічної зброї на фронті

Раніше ЗМІ писали, що російські війська проводять системну кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових. Зазначалося, що окупанти скидали на позиції ЗСУ гранати зі сльозогінним газом. Також надходили повідомлення про використання хлору і хлорпікрину - речовини, яка зазвичай використовується як пестицид і застосовувалася як хімічна зброя під час Першої світової війни німецькими військами.

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