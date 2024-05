У новому списку санкцій всього 300 юридичних і фізичних осіб.

США оголосили про введення санкцій проти майже 300 компаній і приватних осіб, зокрема в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, за підтримку РФ у війні проти України.

Як пише Bloomberg, серед китайських компаній - гонконгська Finder Technology Ltd, яку звинувачують в експорті 293 партій деталей для безпілотників та іншої електроніки, шеньчженська Juhang Aviation Technology Co, що відповідає за постачання в Росію пропелерів для дронів, глушників сигналів, датчиків і двигунів, та Zhongcheng Heavy Equipment Defense Technology Group Co Ltd, що брала участь у поставках ПВК "Вагнер".

Казначейство також уперше обрало як мішень виробників і постачальників бавовняної целюлози та нітроцелюлози, які є прекурсорами для виготовлення пороху, ракетного палива та інших вибухових речовин. Під санкції потрапили російські та китайські компанії, які брали участь у торгівлі цими матеріалами.

Серед компаній з РФ - дочірня авіакомпанія "Аерофлоту" "Победа", автозавод "Урал", завод "Протон", низка структур "Сибантрациту", Брянський автомобільний завод та інші організації.

Цей крок було зроблено незабаром після того, як міністр фінансів Джанет Єллен попередила китайських чиновників, що США вживуть заходів проти будь-яких фірм, які допомагають Росії у військових закупівлях.

Єллен заявила, що санкції, поряд із нещодавно ухваленим додатковим фінансування, означають, що Україна отримає "критично важливу перевагу на полі бою".

Єллен також попередила, що США можуть запровадити санкції проти китайських банків, які беруть участь у "значних транзакціях", що забезпечують імпорт товарів військового або подвійного призначення". Однак поки що в повідомленні, опублікованому в середу, не було названо жодної фінансової установи з Китаю.

Китайські компанії Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd. і Hengshui Yuanchem Trading Ltd. звинувачуються в поставках великих партій нітроцелюлози в Росію.

Міністерство фінансів також запровадило санкції проти компанії Albait Al Khaleeje General Trading LLC, що базується в ОАЕ, через те, що вона виступала каналом постачання санкційних товарів до Росії. Компанія, що рекламує себе як експортер автозапчастин, брала участь у більш ніж 6 800 поставках російським клієнтам, повідомляє відомство.

При цьому американська влада "особливо занепокоєна" компаніями в третіх країн, які допомагають російській владі обходити обмеження. Санкції ввели проти компаній з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Словаччини, Туреччини та ОАЕ, заявили в американському Мінфіні.

Окремо Держдепартамент запровадив санкції проти компаній і приватних осіб, які, на його думку, брали участь в обході санкцій або в підтримці російських програм зі створення хімічної та біологічної зброї.

Санкції проти РФ - деталі

Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти більш ніж десятка компаній, які продовжують постачати в Росію підсанкційні товари.

Видання Bloomberg пише, що ці компанії, що базуються в Росії, а також у Туреччині, ОАЕ, Китаї та Гонконзі, імпортували санкційні товари з Європи на мільйони євро, які використовувалися російськими військовими.

Євросоюз вважає своїм першочерговим завданням припинення діяльності компаній, що обходять санкції щодо товарів, які виявили в російській зброї. Зазначається, що Росія, як і раніше, отримує заборонені технології на десятки мільйонів євро через треті країни, а також компанії та дочірні підприємства в цих країнах.

