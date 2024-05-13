Зазначається, що США оголосять про своє рішення вже завтра.

Президент США Джо Байден має намір у вівторок, 14 травня, оголосити про нові мита для Китаю. "Тарифи" спрямовані на такі галузі, як електромобілі, медичні товари та "сонячне" обладнання.

Видання Reuters пише, що Байден на тлі виборів дотримується жорсткої позиції щодо Китаю, яка передбачає збереження мит на багато китайських товарів, встановлених ще Дональдом Трампом.

Експорт китайських авто в США

У першому кварталі Geely була єдиним китайським автовиробником, який експортував до США 2 217 автомобілів, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів.

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Минулого місяця генеральний директор Polestar Томас Інгенлат повідомив, що компанія прискорює зусилля з виробництва більшої кількості авто за межами Китаю. За його словами, Polestar прагне до того, щоб 40% продажів припадало на Європу, 30% - на США і 30% - на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Минулого року Інгенлат повідомив, що Polestar почне виробництво в Південній Кароліні для американського і європейського ринків у 2024 році.

Чи є загроза "сонячній" промисловості Китаю

Ринок Китаю невеликий, а експорт до США обкладається митами вже понад десять років. Нещодавно також було введено додаткові мита щодо кількох китайських виробників сонячних панелей, які збирають їх у Південно-Східній Азії.

За даними вашингтонського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies, понад 80% виробництва сонячних панелей сьогодні здійснюється в Китаї, а вартість виготовлення панелей у Китаї на 60% дешевша, ніж у США.

Минулого року Китай експортував сонячних панелей у США на 3,35 мільйона доларів, що становить менше 0,1% від загального обсягу китайського експорту.

Удар по медичних товарах

Медичні товари китайського виробництва, такі як шприци та засоби індивідуального захисту, також зазнають додаткових мит США. За даними СОТ, у 2022 році Китай експортував до США медичних товарів на 30,9 мільярда доларів, що становить близько однієї п'ятої від загального обсягу китайського експорту медичних товарів.

Очікувані мита - частина ширшої стратегії адміністрації Байдена, спрямованої на захист США від дефіциту поставок, що спостерігався під час пандемії.

Нові мита на металопродукцію

У квітні Байден також закликав потроїти американські мита на китайську металопродукцію. За словами американського чиновника, це торкнеться продукції зі сталі та алюмінію на суму понад 1 мільярд доларів.

Торгова війна США та Китаю - останні новини

Адміністрація президента США Джо Байдена готова відкрити новий фронт у своїх зусиллях щодо захисту американського ШІ від Китаю та Росії.

У першому кварталі 2024 року США випередили Китай як головного торгового партнера Німеччини. Минулого року Пекін восьмий рік поспіль залишався основним торговельним партнером Берліна.

11 травня стало відомо, що адміністрація президента США планує підвищити тарифи на імпорт китайських електромобілів із 25% до 100%, оскільки перед виборами активізувалися зусилля щодо захисту американської промисловості.

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