Китайські виробники автомобілів були готові проковтнути вартість існуючих мит, але вищі тарифи зроблять це набагато складнішим.

Адміністрація президента США планує підвищити тарифи на імпорт китайських електромобілів з 25% до 100%, оскільки перед виборами активізувалися зусилля щодо захисту американської промисловості. Очікується, що про цей крок та інші тарифи на імпорт чистої енергії буде оголошено 14 травня, пише Financial Times.

Різке підвищення зборів відбувається на тлі зростаючого занепокоєння, що Китай може наводнити ринок США дешевими електромобілями, загрожуючи американській автомобільній промисловості. Президент Джо Байден за останні місяці вжив кілька дій, щоб переконати членів профспілок у мінливих штатах, що він захистить робочі місця.

За словами журналістів, адміністрація Байдена протягом трьох років переглядала тарифи, які ще президент Дональд Трамп наклав на імпорт з Китаю в рамках торгової війни. Нові тарифи на електромобілі будуть оголошені разом із завершенням перегляду під керівництвом торгового представництва США (USTR).

Відео дня

Рішення підвищити тарифи на електромобілі було прийнято, оскільки адміністрація особливо стурбована тим, що Китай просувається далеко вперед у зеленому промисловому секторі, зокрема у виробництві сонячних панелей.

"Адміністрація Байдена намагається випередити ситуацію і переконатися, що автомобільну промисловість США не спіткає та ж доля, що й сонячну промисловість, яка була фактично знищена через нечесну торгівлю китайським імпортом", — сказала Венді Катлер, колишній торговий чиновник.

Він додав, що китайські виробники автомобілів були готові проковтнути вартість існуючих мит, намагаючись шкодити своїм конкурентам у США, але вищі тарифи зроблять це набагато складнішим.

Новина про підвищення тарифів з’явилася після того, як США та Китай, два найбільші викиди у світі, цього тижня заявили, що "інтенсифікують" співпрацю з питань, пов’язаних із кліматом, включаючи розгортання "зеленої" енергії.

Торгове протистояння США та Китаю

Раніше УНІАН писав, що адміністрація президента США Джо Байдена готова відкрити новий фронт у своїх зусиллях із захисту штучного інтелекту США від Китаю та Росії з попередніми планами встановити огорожі навколо найдосконаліших моделей штучного інтелекту, основного програмного забезпечення систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT.

В першому кварталі 2024 року Сполучені Штати Америки випередили Китай як головного торговельного партнера ФРН. У минулому році Китай восьмий рік поспіль залишався основним торговим партнером Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: