Білий дім намагається уповільнити розвиток Пекіном передових технологій, які можна використовувати для військових цілей.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова відкрити новий фронт у своїх зусиллях із захисту штучного інтелекту США від Китаю та Росії з попередніми планами встановити огорожі навколо найдосконаліших моделей штучного інтелекту, основного програмного забезпечення систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США розглядає "новий нормативний поштовх" для обмеження експорту закритих моделей штучного інтелекту, чиє програмне забезпечення та дані, на яких воно навчається, зберігаються в таємниці.

"Ці заходи доповнять низку дій, вжитих за останні два роки, щоб заблокувати експорт чипів штучного інтелекту в Китай. США намагаються уповільнити розвиток Пекіном передових технологій, які можна використовувати для військових цілей", - ідеться у статті. Відео дня

Видання пояснбє, що нині ніщо не зупиняє американських гігантів у сфері штучного інтелекту, таких як Microsoft, Alphabet або Google DeepMind, які розробили одні з найпотужніших моделей штучного інтелекту із закритим вихідним кодом, продати їх практично будь-якій людині у світі без державного контролю.

"Дослідники з державного та приватного сектору занепокоєні тим, що супротивники США можуть використати моделі, які аналізують величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть для створення потужної біологічної зброї", - підкреслює ЗМІ.

Відносини США з Китаєм - останні новини

У квітні Китай увів санкції проти американських оборонних гігантів. Пекін вважає, що продаж зброї Тайваню є серйозним втручанням у внутрішні справи КНР.

До цього США ввели обмеження на експорт до Китаю чіпів ШІ. Це стосується також техніки, яка має заборонені деталі.

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