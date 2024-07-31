Послуга буде актуальною для тих, хто бажає подати заяву, але не має можливості отримати КЕП.

На порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою "Дія.Підпису". Послуга буде актуальною для тих, хто бажає подати заяву на призначення пенсії, але не має можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), повідомила пресслужба ПФУ.

Зазначається, що для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку "Дія", активувати "Дію.Підпис" та заздалегідь підготувати відскановані копії необхідних документів.

Враховуйте вимоги до копій документів: виготовляються з оригіналів документів; мають бути кольоровими, чіткими та читабельними; збережені у форматах JPG або PDF; розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ; назви мають відповідати виду відсканованого документа.

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ПФУ надає алгоритм використання сервісу за допомогою "Дія.Підпису":

у правому верхньому куті потрібно натиснути кнопку "Вхід" та оберати опцію увійти до системи через "Дія.Підпис";

у новому вікні, що відкриється, натиснутикнопку "Отримати код для входу";

відсканувати QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування в додатку "Дія" і на телефоні натиснути кнопку "Підтвердити";

активувати "Дія.Підпис", пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення;

підтвердити особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натиснути "Далі".

"Далі". ввести на телефоні п’ятизначний код для накладання "Дія.Підпису";

якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на портал ПФУ буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис;

вхід в особистий кабінет на порталі ПФУ буде виконано автоматично;

далі в особистому кабінеті на порталі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";

обрати вид пенсії і дати відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення;

прикріпити копії необхідних документів та натиснути кнопку "Сформувати заяву";

для завершення всіх операцій підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису" та відправити до ПФУ.

Пенсії в Україні

Українцям доступний інструмент купівлі страхового стажу. Це допоможе отримувати вищу пенсію у майбутньому. На сайті Пенсійного фонду є простий інструмент, який дозволяє це зробити всього за кілька кроків.

Деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. З такими труднощами можуть зіткнутися ті, хто працював на Російську Федерацію.

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