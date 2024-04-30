Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року в певних випадках.

Деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. З такими труднощами можуть зіткнутися ті, хто працював на Російську Федерацію.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що українським пенсіонерам до страхового стажу не зараховуватимуть роки роботи на Росію після 2014 року.

"Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади", - йдеться в повідомленні.

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Що стосується роботи в інших країнах, то для врахування стажу українцям необхідно надати Пенсійному Фонду документ, який би підтвердив роботу за кордоном.

Пенсія в Україні - останні новини

В Україні зросла середня пенсія. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні становив 5743,27 грн, що на 358,02 грн більше, ніж на початку року.

Крім того, пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб можуть претендувати на грошову допомогу за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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