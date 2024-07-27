Для цього не потрібно відвідувати держустанови, все можна зробити онлайн.

Українцям доступний інструмент купівлі страхового стажу. Це допоможе отримувати вищу пенсію у майбутньому. На сайті Пенсійного фонду є простий інструмент, який дозволяє це зробити всього за кілька кроків.

Відповідно до даних уряду, не потрібно відвідувати держустанови, все можна зробити онлайн. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у систем загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з ПФУ. Періодичність та розмір сплати особа визначає самостійно.

Для укладання договору потрібно слідувати такому алгоритму:

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увійти в особистий кабінет ПФУ з використання кваліфікованого електронного підпису, "Дія.підпису" або системі GOV.ID;

обрати розділ "Комунікація з ПФУ", далі натиснути "Договір на добровільну участь";

внести персональні дані особи, на користь якої робляться внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження);

дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;

підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати й оплатити";

сплатити внески, обравши зручний спосіб – через Portmone чи платіжне доручення.

Стаж можуть купити застраховані й незастроховані громадяни від 16 років однієї із категорій:

працевлаштовані за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

з низьким рівнем доходу, які хочуть збільшити розмір пенсій у майбутньому.

Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину.

Щоб особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна зарплата×22%. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн. Сплачені суми зараховуються за місць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ.

Пенсії в Україні

Станом на 1 липня в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії складав 5816,62 грн, що на 431,37 грн більше, ніж на початку року (5385,25 грн). Із зазначеної кількості 2,7 млн працюючих пенсіонерів наразі в середньому отримують 6216,2 грн.

У разі померлого годувальника сім'ї, право на пенсію мають непрацездатні родичі померлого, насамперед це чоловік або дружина, якщо вони вже досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності. Також це можуть бути батьки померлого або його неповнолітні діти.

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