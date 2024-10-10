Теплоносій у житлові будинки обіцяють, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів і триматиметься протягом трьох діб.

З понеділка, 14 жовтня, Київ розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Він зауважив, що тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", - зауважив міський голова.

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Опалювальний сезон в Україні - останні новини

Раніше українців попередили, що прийдешня зима для українців може бути однією з найскладніших, тому радять не зволікати. Енергетики дали декілька порад, як правильно підготуватися до опалювального періода, щоб не мерзнути в будинках та квартирах під час холодів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду.

Торік у Києві опалювальний сезон 2023/2024 розпочався 16 жовтня. З цього дня теплоносієм почали забезпечувати житлові будинки містян. Заклади соцсфери були підключена до опалення традиційно раніше. Завершився минулий опалювальний сезон в столиці 28 березня.

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