Україна планує пройти зимовий період на газі власного видобутку.

Енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

"Енергетична стійкість – один із наших з вами найбільших викликів цьогорічної зими, осені. Ми успішно пройшли фактично три опалювальних сезони. Ця (зима –УНІАН) буде не менш важкою, можливо, найважчою", - сказав Шмигаль.

За його словами, в Україні підвищується автономність критичної інфраструктури та збільшується видобуток газу. За сім місяців 2024 року група "Нафтогаз" видобула 8,6 млрд кубічних метрів газу. Це на понад 7% більше ніж в минулому році.

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"Цю зиму також плануємо пройти на газі власного видобутку, що важливо. Минулу зиму ми пройшли власними силами без залучення допомоги від наших партнерів, без закупівлі додаткового газу ззовні", - заявив прем’єр-міністр.

Крім того, Шмигаль нагадав слова президента, який закликав не робити піару на питаннях енергетики.

"В яких умовах ми будемо її проходити – буде видно лише по мірі того, як ми будемо рухатися в цей зимовий опалювальний сезон. І сьогодні пророкувати і робити сенсаційні заяви абсолютно неправильно, і ми так з вами робити не будемо", – сказав глава уряду.

За його словами, для стабільного проходження зими Україна захищає енергооб'єкти першим та другим рівнями захисту. Перший рівень захисту – габіони з піском. Другий рівень – залізобетонні конструкції, що здатні витримати прямі удари дронів та уламки ракет.

"На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені "Укренерго" уже захищені", – сказав він.

Відключенння світла - чого чекати взимку

Центр протидії дезінформації опублікував два ймовірних сценарії ситуації зі світлом в Україні в зимовий період. Тоді повідомлялося, що за оптимістичним прогнозом відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

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