Найнижчі ціни на оренду житла в Харківській, Запорізькій і Херсонській областях.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в травні 2025 року склала 7 504 гривні. Таким чином з початку року ціни зросли на 3,9%. Такі дані наводить Державна служба статистики.

За даними Держстата, перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область - 11 956 грн. У цьому регіоні ціни на оренду зросли на 1,6%. Друге місце посіла Львівська область із середньою вартістю оренди однокімнатної квартири в 10 937 грн. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала до 10 289 гривень.

Зазначається, що у столиці оренда становить 9 777 гривень. Таким чином Київ зберігає четверте місце за вартістю.

Відео дня

При цьому найнижчі ціни в Харківській - 3 942 грн, Запорізькій - 3 684 грн, Херсонській областях - 3 243 грн.

Ринок житла в Україні - останні новини

У першому кварталі 2025 року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Найбільше тоді на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири. Так, на первинному ринку ціни на квартири в цілому підвищилися на 14,8%. В той час як на вторинному ринку на 9,3%.

За даними Дежстату, в квітні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні склала 7 446 гривень на місяць. Таким чином з початку року ціни зросли на 3,1%.

Вас також можуть зацікавити новини: