В Україні лише п’ята частина квартир здається людям із домашніми тваринами.

В Україні лише п’ята частина квартир – 22% - здається людям із домашніми тваринами. При цьому показники значно відрізняються від області до області.

Як йдеться в дослідженні UAnimals і Dim.Ria, найвищі показники в Чернігівській області (29%), а найнижчі – в Житомирській (3,2%). Dim.Ria зафіксували 15 782 квартири, які готові здавати людям із тваринами, серед 1820 – з новим ремонтом.

Оренду для людей з домашніми улюбленцями пропонують і в будинках, їх загалом 5272 по всій Україні. "40% таких пропозицій на Київщині, 36,5% – у Києві, 32,2% на Дніпропетровщині й 36% – на Вінниччині", – кажуть у Dim.Ria.

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У столиці лише 27% орендодавців здають квартири, де можна проживати з домашніми тваринами

При цьому найбільше пропозицій для оренди з тваринами в Печерському й Шевченківському районах, а найменше – в Деснянському. Це здебільшого двокімнатні й трикімнатні квартири.

Квартирне питання в Україні

У вересні вартість оренди житла в Києві зросла на 11-19%, у Львові – на 2-11%. Експерти зазначають, що останній рік вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці.

Поточне зростання цін на оренду житла аналітики називають "феноменом вимивання дешевих квартир". Оскільки під час високого сезону у зв’язку з підвищеним попитом дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко "вимиваються" з ринку. В результаті лишається більше дорогих або квартир по завищеній вартості.

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