У передмісті столиці зустрічається дорожче житло, аніж в деяких районах Києва, через різницю в ціні старого та нового житлового фонду.

У серпні все більшої актуальності традиційно набуває питання оренди житла та пошуку найвигідніших цін. Найдешевше житло можна знайти на лівому березі Києва, зокрема, на Лісовому масиві та Троєщині, а також в передмісті столиці, проте і там зустрічаються вищі ціни на новіші квартири, йдеться у дослідженні Bird.

Отже, на лівому березі столиці найдешевші квартири можна знайти в західній частині. На Лісовій жити дешевше, ніж в найближчому від неї передмісті – Броварах. Медіана вартості однокімнатної квартири на Лісовій — 6 500 грн, двокімнатну можна винайняти за 8 000 грн, трикімнатну – за 9 500 грн.

На Троєщині однокімнатну квартиру можна орендувати за 7 000 грн, двокімнатну – 8 500 грн, трикімнатну – за 10 000 грн. На Воскресенці ціни приблизно такі ж, тільки трикімнатні квартири відчутно дешевші – можна знайти за 8 800 грн.

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Медіана ціни однокімнатної квартири на Березняках та Харківському 9 000 грн, трикімнатної - 13 000 грн та 16 200 грн. На Осокорках ціни вже вищі: 11 800 грн за однокімнатну квартиру, 14 000 грн – за двокімнатну, 16 200 грн – за трикімнатну.

На Борщагівці медіана ціни однокімнатної квартири складає 8 000 грн, двокімнатної – 10 000 грн, трикімнатної – 13 000 грн. Дорожче в районі Святошина – 11 400 грн за однокімнатну квартиру, 15 000 – за двокімнатну, 18 000 грн – за трикімнатну.

На Оболоні однокімнатна квартира обійдеться в середньому в 10 000 грн. Двокімнатну можна орендувати за 14 000 грн, а трикімнатна буде вже коштувати 23 200 грн. На Виноградарі ціни нижчі – однокімнатну можна знайти за 8 700 грн, двокімнатну – за 10 000 грн і трикімнатну – за 11 800 грн.

Передмістя столиці

У Борисполі одні з найдешевших однокімнатних квартир - 6 500 грн. Трикімнатну для всієї родини також не знайти дешевше у всьому передмісті – 8 500 грн. Час в дорозі до метро з центру Борисполя – 22 км по вельми хорошій дорозі. А от якщо їхати машиною з Борисполя до центру Києва зранку в час пік, то у звʼязку з перекритими мостами час на дорогу може сягати 2 годин. Проте завжди можна залишити автівку біля метро і скористатися громадським транспортом, зазначають у Bird.

Майже такі самі ціни на житло з південно-східного боку Києва – Бучі та Ірпені. Медіана ціни однокімнатної квартири в Бучі, Ірпені – 8000 грн, в Коцюбинському, що трохи ближче до Києва – вже 8 200 грн. До найближчої станції метро від Бучі – 17 км, а від Коцюбинського – 4 км, з Виноградаря – 7 км.

У Броварах однокімнатна квартира обійдеться в 8 000 грн. Двокімнатна квартира обійдеться в 10 000 грн на місяць, трикімнатна - в 12 000 грн. Щодо транспортної розвʼязки, з Броварів до Лісової, де є метро, 15 км, є багато громадського транспорту. Якщо добиратися в час пік з Броварів в центр Києва, то знову ж таки мости, затори — час в дорозі в середньому — 1,5 год. Тож краще користуватися громадським транспортом.

"Наступне передмістя — північний бік Києва та Вишгород. Це Київська ГЕС та так зване Київське море — улюблене місце відпочинку киян на вихідних. Медіана вартості однокімнатної квартири в Вишгороді — 8 500 грн, це дорожче за Бориспіль, проте до метро майже вдвічі менше — 12 кілометрів. Затори все одно зранку в час пік будуть, але вони всюди є", - йдеться у дослідженні.

Від Софіївської Борщагівки до найближчої станції метро 8 км, від Чайок - 7 км, проте машиною так само доведеться стояти в заторах понад годину до центру Києва. Вартість однокімнатної квартири на Софіївській Борщагівці 9 000 грн, що дорожче, аніж на Борщагівці. Причина — старий та новий житловий фонд. За двокімнатну квартиру доведеться викласти 14 000 грн, трикімнатні квартири сильно дорожчі ніж в найближчих околицях міста (19 500 грн), проте в Чайках трохи дешевші – 16 000 грн.

Південно-західна частина — це правий берег Дніпра, отже без мостів до центру та заторів в них. Від найближчих Новосілок до метро всього 3 км, від найвіддаленішого Вишневого — 10 км. В Новосілках однокімнатна квартира дорожче, ніж в деяких частинах Києва (11 400 грн), проте у Вишневому ті самі 8 000 грн. Загалом це передмістя видається найдорожчим, як і околиці столиці, проте вони є чи не найзручнішими по часу на дорогу. В час пік час машиною від Вишневого до найближчого метро дорога займе — 40 хв.

Нерухомість у Києві

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2023 року найнижчі ціни на оренду квартир у Києві були у трьох районах - Святошинському, Дніпровському та Деснянському, тоді ціни на оренду за місяць стартували від 5 тис. гривень.

Тоді ж найвищі ціни на оренду житла зберігалися на Заході України. Лідером за вартістю нерухомості залишається Ужгород.

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