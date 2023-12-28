В Пенсійному фонді повідомили, що низці пенсіонерів переглянуть виплати з початку наступного року.

З 1 січня 2024 року в Україні підвищать розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, згідно закону про державний бюджет. Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій певним категоріям громадян, повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

Так, з початку наступного року мінімальна заробітна плата зросте до 7100 грн (наразі – 6700 грн). У зв’язку з цим переглянуть пенсії непрацюючим особам, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж (30 років – жінки і 35 років – чоловіки).

За даними ПФУ, мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати – 2840 грн. Така норма передбачена ч. 2 ст. 28 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Крім того, з 1 січня збільшиться розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також зростають розміри прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум збільшується до 2361 грн, а прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – до 2920 грн.

З урахуванням зазначеного з 1 січня 2024 року з 258,90 до 292,00 грн зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам України. Показник вираховують як 10% прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

Водночас перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, додали в ПФУ.

Пенсії в Україні

Міністр економіки України Юлія Свириденко попередила, що виплату зарплат держслужбовцям і пенсій мільйонам громадян можуть відкласти, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

Раніше УНІАН писав, що низці українських пенсіонерів, які отримують грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), збільшать розмір такої підтримки.

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