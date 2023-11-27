Граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги збільшено з 3000 грн до 3250 грн.

Низці українських пенсіонерів, які отримують грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), збільшать розмір такої підтримки.

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, з серпня поточного року таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають розмір пенсії менше 3 тис. грн та не одержували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Зазначається, що ВПП ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу (доплату до пенсії) на суму, якої не вистачало до 3 тис. грн (але не менше 100 грн). Її отримують біля 270 тис. пенсіонерів.

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"24 листопада уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3000 грн до 3250 грн. Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року", - повідомили у міністерстві.

Фінансова допомога пенсіонерам

У серпні цього року Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Список осіб, які мають право на виплати, на підставі наявних реєстрів, формує Пенсійний фонд, а ВПП направляє грошові виплати саме цим людям.

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що організація Об'єднаних Націй розпочала ініціативу зі збору 268 млн доларів для підтримки України під час опалювального сезону. Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими.

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