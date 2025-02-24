Тиск США через угоду щодо України може принести користь російській економіці.

Перегріта економіка РФ перебуває на порозі охолодження, тому що фіскальні стимули, зростаючі відсоткові ставки, висока інфляція і західні санкції беруть своє. Після трьох років війни Вашингтон, можливо, кинув Москві рятувальний круг.

Видання Reuters пише, що президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни в Україні, тривожачи європейських союзників, залишаючи їх та Україну поза переговорами з РФ і звинувачуючи Україну в російському вторгненні в 2022 році - політичні подарунки для Москви, які також можуть принести велику економічну вигоду.

За словами Олега В'югіна, колишнього заступника голови Центрального банку Росії, Вашингтон наполягає на тому, що Москва може або припинити роздмухувати військові витрати, намагаючись відвоювати територію в Україні, або продовжувати їх нарощувати і розплачуватися за це роками економічних проблем, зокрема високою інфляцією і падінням рівня життя, що загрожує політичними ризиками.

Відео дня

Хоча Росія навряд чи швидко скоротить витрати на оборону, на яку припадає близько третини видатків, перспектива укладення миру має послабити економічний тиск, призвести до зняття санкцій і повернення західних фірм.

"Росіяни не захочуть відразу припинити фінансування виробництва озброєнь, боячись спричинити рецесію і тому що їм потрібно відновлювати армію", - каже Олександр Коляндр, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA). "Але якщо відпустити частину солдатів, то це трохи зніме тиск з ринку праці".

Призов на військову службу та еміграція спричинили повсюдний дефіцит робочої сили, внаслідок чого рівень безробіття в РФ сягнув рекордно низького рівня в 2,3%.

Інфляційний тиск також може ослабнути, додав Коляндр, оскільки перспективи світу можуть зробити Вашингтон менш схильним до застосування вторинних санкцій щодо компаній з таких країн, як Китай, що зробить імпорт простішим і, отже, дешевшим.

Російські ринки вже відчули підйом. У п'ятницю, 21 лютого, курс рубля до долара зріс майже до шестимісячного максимуму, чому сприяли перспективи пом'якшення санкцій.

Після невеликого спаду 2022 року російська економіка демонструє високі темпи зростання, проте влада очікує, що зростання в 4,1% 2024 року сповільниться до 1-2% цього року, а центральний банк поки що не бачить серйозних підстав для зниження ставки, яка вже досягла 21%.

Міністерство фінансів, яке очікує дефіцит у 1,2 трильйона рублів на 2025 рік, тричі переглядало свої бюджетні плани минулого року.

Зниження цін на нафту, бюджетні обмеження і зростання безнадійних корпоративних боргів входять до числа основних економічних ризиків для Москви. І Трамп, хоча і пропонує поступки в питанні України, пригрозив додатковими санкціями, якщо не буде досягнуто миру.

Економіка Росії - останні новини

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що в російській економіці з'являються тріщини. Вона закликала Захід посилювати санкції проти РФ, щоб надати Україні краще становище для укладення мирної угоди.

Водночас видання The Telegraph писало, що вартість запозичень і процентні ставки в Росії зросли до болючого рівня. Це чинить тиск на місцеві компанії.

Зі свого боку оглядач Bloomberg Марк Чемпіон зазначив, що Росія слабша, ніж Путіну хотілося б вірити, і саме Трамп може дозволити собі тиснути за столом переговорів, бо деякі з "козирних карт" Кремля або залежать від вибору Заходу, або заперечуються Україною, або ілюзорні.

Вас також можуть зацікавити новини: