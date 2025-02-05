Нові обмеження для РФ дадуть Україні найкраще становище для укладення мирної угоди.

Економіка Росії тріщить по швах. Захід має посилити санкції, щоб надати Україні найкраще становище для укладення мирної угоди.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю The Telegraph закликала західні країни "продовжувати економічний тиск" на Росію в найближчі місяці.

"Ми бачимо, що санкції працюють. У російській економіці з'являються серйозні тріщини. Ми просто повинні завершити всі справи, щоб настав мир, сподіваюся, наприкінці цього року", - заявила дипломат.

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Висловлювання міністра прозвучали на тлі нових зусиль по боротьбі з "тіньовим флотом". Москва використовує близько 600 таких суден для таємного транспортування нафти і газу по всьому світу, оминаючи обмеження ЄС і країн "Великої сімки" на ціни на паливо і нафтопродукти.

У грудні 12 європейських країн, включно з Великою Британією та Фінляндією, домовилися запитувати докази страхування у суден, які можуть належати до "тіньовому флоту", коли вони проходять біля Данії, Швеції та Фінляндії. Якщо додаткові перевірки проводитимуться ефективно, вони зможуть нашкодити РФ.

Економісти відзначають ознаки напруженості в російській економіці в останні місяці, наприклад, рішення центрального банку підвищити ключову процентну ставку до 21%.

Хоча Володимир Путін може підтримувати свою військову машину на нинішньому рівні, економічне зростання, викликане щедрими витратами на армію і зростанням зарплат, пов'язаним з нестачею робочої сили, вичерпує себе.

За прогнозами, зростання ВВП у 2025 році становитиме від 0,5% до 1%, що значно нижче 3% у 2024 році.

"Ми хочемо мати потужний потенціал, щоб стримувати Росію або будь-кого ще", - сказала Валтонен, кажучи про необхідність зробити фінську армію "оперативно сумісною в рамках НАТО, а також такою, що відповідає оборонним планам Альянсу".

"Навіть якщо в Україні настане мир - який, звісно, має бути справедливим і міцним, - можливо, загроза з боку Росії не зникне, а це значить, що вам однаково потрібно вміти захищати і стримувати і в інших місцях у Європі", - підсумувала голова МЗС Фінляндії.

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Майже через три роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська економіка перебуває в критичному стані. Напруження всередині країни настільки велике, що Володимир Путін почав тиснути на чиновників за "посуху" приватних інвестицій.

При цьому наголошується, що Володимир Путін все більше турбується про економіку РФ. Російська еліта вважає, що потрібно врегулювати війну за допомогою переговорів.

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