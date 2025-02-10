Найгірше, що можуть зробити США і Європа, - це розв'язати торговельну війну.

Кремль переконаний і намагається переконати інших, що всі "тузи" для перемоги в Україні в його руках. У Москви більше живої сили і боєприпасів, більша збройова промисловість і перевага в часі, але це лише видимість.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон зазначив, що якщо у Володимира Путіна справді є час для перемовин, він може торгуватися з позиції сили, знаючи, що Україна врешті-решт поступиться його вимогам.

Однак реальність така, що Росія слабша, ніж Путіну хотілося б вірити, і саме президент США Дональд Трамп може дозволити собі тиснути за столом переговорів. Тому що деякі з "козирних карт" Кремля або залежать від вибору Заходу, або оскаржуються Україною, або ілюзорні.

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Погрози Путіна завдати ядерного удару відносяться до останньої категорії і служать прекрасним прикладом того, наскільки ефективним може бути блеф, коли в нього вірять. Російська економіка також переходить у цю групу.

Стійкість Росії перед обличчям безпрецедентних західних санкцій і конфіскації активів виявилася несподіванкою. Замість того щоб впасти, економіка зросла, завдяки не тільки обходу санкцій, а й центральному банку, а також масштабним офіційним і неофіційним податковим стимулам для військових дій.

Навіть зараз немає жодних ознак кризи, але стався різкий поворот до гіршого сценарію, що створює можливості для додаткового тиску. Цей шанс необхідно використовувати, але не як альтернативу мирному врегулюванню, а для того, щоб зробити його можливим.

У доповіді, опублікованій 23 січня, Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), стверджує, що, попри високі показники загального зростання, частина економіки РФ, не пов'язана з обороною, перебуває в стані стагнації з середини 2023 року. Інвестиції та споживання домогосподарств перестали зростати, оскільки центробанк підняв ключову процентну ставку до 21%, щоб боротися з інфляцією.

Поки що це цілком прийнятно для економіки воєнного часу. Небезпека полягає в обсязі кредитів, які влили в оборонну промисловість, причому більша їх частина була взята за змінними ставками. Згідно зі звітом, кредитна криза почалася в листопаді-грудні. Банки намагаються всіляко приховувати складну ситуацію, непомітно проводячи реструктуризацію безнадійних боргів.

Крейг Кеннеді, колишній американський банкір, вважає, що ситуація ще гірша. Він зазначив, що з 2022 року корпоративний борг зріс на 36,6 трильйона рублів, або більш ніж на 70%. Значна частина цього боргу - результат пільгових кредитів, які банки видавали оборонним підрядникам. Ця ситуація завдає шкоди передавальному механізму, на який покладається центробанк, щоб стримувати інфляцію.

Річ не в тім, що економіка ось-ось впаде, сказав Кеннеді, а в тому, що що довше Росія покладатиметься на державні позабюджетні кредити для фінансування війни, то вищим є ризик дефолту за кредитом, який може вийти з-під контролю. Це означає, що у Путіна немає стільки часу для війни проти України, як би він хотів.

Найгірше, що можуть зробити США і Європа, - це зміцнити позицію Путіна напередодні переговорів, розв'язавши торговельну війну, яка розділить і послабить Захід, скоротивши допомогу Україні або послабивши економічний тиск на Росію в обмін на попереднє припинення вогню, якого Путін не має наміру дотримуватися.

Економіка Росії - останні новини

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що в російській економіці з'являються тріщини. Вона закликала Захід посилювати санкції проти РФ, щоб надати Україні краще становище для укладення мирної угоди.

Водночас видання The Telegraph писало, що вартість запозичень і процентні ставки в Росії зросли до болючого рівня. Це чинить тиск на місцеві компанії.

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