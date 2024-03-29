Полетіли і обіцяли не повертатись. Як український бізнес виходив з рф

Від самого здобуття незалежності основним торговельним партнером України була росія. Навіть після анексії Криму та окупації Донбасу у 2014 частина бізнесу не бачила проблем у роботі з країною-агресором, аж до повномасштабного вторгнення.

Легка конвертація валюти, промислові потужності, що залишились російській федерації у спадок від Радянського Союзу після його розпаду, і зручна логістика вздовж усього кордону, навіть після здобуття незалежності приваблювали й експортерів, й імпортерів з України. Домовленості в рамках СНД тільки сприяли взаємному наповненню ринків. Навіть після анексії Криму та фактичної окупації Донбасу у 2014-2015 році частина українського бізнесу не бачила проблем у роботі з країною-агресором. Тільки повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року виявилося фінальним стоп-краном для підприємців. Але деякі відомі кожному українцю бренди були більш далекоглядними.

Хліб та видовища

Легше за все орієнтуватись на компанії споживчого сегмента, адже бізнесмени-рітейлери завжди дуже цінили дешеву російську сировину і продукти, а українські виробники – невибагливого російського споживача. Першим в цій категорії спадає на думку гігант Fozzy Group, відомий завдяки мережам супермаркетів "Сільпо" і "Фора". На початку 2014 року представники компанії заявили, що суто російської продукції в їх магазинах і так було традиційно мало, а якщо не буде попиту, то вони готові відмовитись і від закупівель ліцензійної продукції. Наразі у Fozzi уважно с тежать не тільки за своїм асортиментом, а й за тим, щоб не підтримувати бізнес іноземних компаній, які залишаються у рф.

Не можна не пригадати й знаковий український бренд солодощів Roshen. Ласощі виробництва компанії Петра Порошенка до початку повномасштабної агресії встигли завоювати серця багатьох російських дітей. Цьому не в останню чергу сприяла фабрика Roshen в Липецьку, яка припинила роботу лише у 2017 (!) році. Втім, якби не санкції, накладені на продукцію Roshen самою росією, та порушена там само кримінальна справа, бізнес екс-президента України в рф цілком міг зберегтись і до 2022 року. Заважали тільки "безпідставні заборони" від Росспоживнагляду та "зниження купівельної спроможності" місцевого населення.

Відео дня

У деяких компаній такого зручного виправдання не знайшлося, і все ж "довелося" працювати в росії. Наприклад, пивоварна компанія "Оболонь" тільки 10 березня 2022 року заявила, що припиняє співпрацю з російськими виробниками та ритейлерами, а також відкликає дозволи на використання на території агресора своїх торговельних марок, бо це "суперечить принципам та громадянській позиції". Трохи раніше, 1 березня, про анулювання ліцензій та розірвання договорів заявили також Nemiroff та група компаній "Нові Продукти", що володіє брендами енергетиків "Revo", "NON STOP" та іншими.

Популярним у рф українським "експортом" були не тільки їжа та напої, а й послуги електронних сервісів, ІТ-рішень та додатки. Після 24 лютого російський трафік почав обриватись: про відкликання ліцензій на роботу за франшизами в росії оголосив, наприклад, великий онлайн-кінотеатр MEGOGO, який працював на російському ринку ще с 2011 року. Він також вилучив із каталогу фільми та серіали російського виробництва. А ще російських користувачів заблокувала популярна платформа для пошуку віддаленої роботи Freelancehunt, щоправда, дозволивши росіянам вивести з рахунків зароблені кошти.

Ті компанії, які не вжили необхідних заходів, втрачають український ринок органічно або через санкції. Показовим прикладом є досвід Parimatch, на яку були накладені санкції через те, що до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

Принциповість фармацевтів

В неоднозначній ситуації опинився також бізнес із виробництва ліків. Це доволі специфічний рід діяльності, який існує у вигляді замкнутого циклу лише в декількох країнах світу. Без імпорту сировини, так званих активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), і відповідного обладнання налагодити виробництво дуже складно. В таких умовах самостійно обмежуватись у виборі експортних ринків, із яких можна було б відшкодувати закупівлі та інвестиції, щонайменше нелогічно.

Принаймні, так вирішили в компанії "Фармак". За результатами 2017 року частка експорту ліків цього виробника до росії сягала 16,7%, а виходячи з прогнозу для інвесторів мала збільшитись у 2018 році до 18,6%. Того ж року представники компанії після акції протесту з боку активістів заявили, що необхідність експорту ліків в росію нібито обумовлена тим, що там мешкають громадяни України.

Можливо, весь цей час у рф було набагато більше українців, ніж всі думали, адже 18% від десятків мільйонів доларів експортної виручки – це дуже багато. Не дивно, що власниця компанії заявляла, що буде підтримувати ділові стосунки з партнерами в росії, поки українська держава не накладе на це офіційну заборону. Щоправда, після повномасштабного вторгнення "Фармак" заявив, що ще у 2014 році згорнув своє представництво у рф, а після 24 лютого – не продав до росії жодної упаковки ліків.

Більш послідовна позиція в іншого лідера фармацевтичного сектору України -- "Дарниці". Виходячи зі звітів, після 2014 року компанія почала згортати свою присутність на російському ринку, з початку 2015-го не поставила туди жодної упаковки ліків, а 2022-го анулювала дію всіх реєстраційних свідоцтв на ліки свого виробництва в росії. У цьому можна пересвідчитись, переглянувши реєстр лікарських засобів на сайті російського МОЗ.

Представники "Дарниці" стверджують, що відмова від будь-яких торговельних операцій з РФ є принциповою позицією компанії, і що ще у 2015 році компанія знищила всі види упаковок, в яких її ліки прямо чи опосередковано могли потрапляти в Росію. А з початком повномасштабного вторгнення керівництво фармгіганта провело аудит 6 тисяч контрагентів та розірвало контракти з тими, хто мав інтереси в Білорусі та рф.

Але тут слід зауважити, що "Дарниця" непогано почувається і на внутрішньому ринку. Частка препаратів від цієї компанії в роздрібних продажах сягнула майже 15,8% "в упаковках" за підсумками першого півріччя 2023 року. Фінансові результати за весь минулий рік ще не оприлюднили, але навряд чи "Дарниця" поступилася цією лідерською позицією.

А в 2022 році "Дарниці" вдалося пройти сертифікацію австралійського регулятора якості ліків – одного з найсуворіших у світі – і додати до свого портфеля ще й цю країну, здійснивши туди поставку одного з препаратів.

Справжня незалежність – економічна

Наразі ані українське законодавство, ані суспільна думка не дозволяють українським компаніям вести справи на території рф. Але "спільне" радянське минуле та політичні маніпуляції росії, що тривали майже 30 років, досі заважають окремим бізнесменам та управлінцям облишити надію на повернення до статусу-кво часів гібридного протистояння. Чого вартий один лише приклад екс-керівника "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

Звісно, неочікуваний розрив торгівельних відносин з такою великою економікою, як російська, боляче вдарив по багатьох орієнтованих на експорт українських бізнесах. Але після двох років повномасштабної війни всі мають погодитись, що час невизначеності та компромісів давно минув, і наступає час можливостей та перспектив.

Українська економіка наразі майже повністю орієнтована на війну, але в той самий час вона на всіх рівнях активно переформатовується під нові конкурентні умови. Після перемоги, коли почнеться масштабна відбудова, рушійною силою економічних процесів будуть бізнеси, що вже звільнилися і ще встигнуть звільнитися від ринкової парадигми, в якій є місце торгівлі з агресивною диктатурою.

Тетяна Стежар