Politico з'ясувало, чому Європа не ввела санкції проти російського СПГ

Союзники України побоюються непередбачуваності Трампа.

Три роки США і Євросоюз тиснули на Росію санкціями через вторгнення в Україну. Усе це може змінитися найближчими місяцями, адже нинішній глава Білого дому погрожує поховати Москву в нових обмеженнях і водночас пропонує пом'якшити їх під час переговорів.

Видання Politico пише, що Європа знову залежить від примхи Вашингтона.

"Підтримка США життєво важлива, тому що американські санкції - найпотужніші", - каже Марія Шагіна, експертка із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень. "Без лідерства Вашингтона Європа опиниться в скрутному становищі - наразі існує велика ймовірність того, що американські санкції будуть скасовані, а європейські не будуть посилені".

Відео дня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що він "абсолютно переконаний у тому, що є можливість запровадити набагато жорсткіші санкції, оскільки очевидно, що США також збираються це зробити, якщо Путін не змінить своєї мети".

Однак Трамп може в будь-який момент змінити курс, запропонувавши послабити санкції під час двосторонніх перемовин із Росією. Якщо це станеться, ЄС позбудеться найважливішого важеля у своїх зусиллях з утихомирення угорців. З огляду на те, що для введення або продовження обмежень блоку потрібна одностайність, це може стати проблемою.

У лютому ЄС не включив до списку санкцій заборону на російський СПГ, незважаючи на тиск, через переговори з Трампом - Брюссель не хотів пропонувати офіційну заборону на московське пальне, доки не укладе газову угоду з Вашингтоном.

Також на паузі перебуває "дорожня карта" з припинення енергетичної залежності від РФ, яка, за словами офіційних осіб, буде зосереджена на експорті газу, а також нафти і ядерних технологій. І в цьому частково винні невирішені енергетичні переговори зі США. Рішення Трампа щодо переговорів про СПГ і російських санкцій допоможуть намітити власний енергетичний курс ЄС.

Якщо американський лідер піде на угоду щодо СПГ, це допоможе розморозити "дорожню карту" ЄС і навіть може відновити дебати про поступову відмову від російського СПГ. Якщо ж переговори ні до чого не приведуть, то це значно ускладнить життя європейським країнам.

Крім того, Трамп може закрутити гайки тіньовому флоту Росії, однак він також може легко відмовитися від угоди, а без американських санкцій щодо цих суден Європі буде важко забезпечувати безпеку і забезпечити дотримання стелі цін у 60 доларів за барель, особливо з огляду на те, що ця схема вже дає збої.

"Трамп має рацію в одному: поки ціна на нафту не впаде нижче за 40 доларів за барель, економіка РФ буде стійкою - проблема в тому, що я сильно сумніваюся, що Трамп зацікавлений у серйозному економічному тиску на Росію", - зауважила Шагіна.

Переговори Трампа з Росією про припинення вогню стануть визначальним фактором. Уже зараз деякі європейці розглядають можливість повернення до російських енергоносіїв у разі укладення мирної угоди. Дипломати з низки країн стверджують, що сильна санкційна політика - це єдиний спосіб забезпечити блоку право голосу на переговорах.

"Санкції можуть бути ослаблені або скасовані тільки в тому разі, якщо Росія зможе відшкодувати шкоду, завдану нею Україні, і заплатить за неї", - заявив спеціальний представник Латвії щодо санкцій Аріс Вігантс, але навіть у цьому разі ЄС не може просто повернутися до довоєнного життя.

Зняття санкцій з Росії - головні новини

Адміністрація нового президента США Дональда Трампа розробляє план потенційного послаблення санкцій проти Москви в рамках відновлення відносин із Росією і спробою покласти край російській агресії в Україні.

Агентство Reuters писало, що Білий дім доручив Держдепу і Мінфіну підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Наразі невідомо, ослаблення яких санкцій адміністрація Трампа розглядатиме насамперед і якою мірою.

Радник президента України Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що перш ніж пом'якшувати санкції для РФ, США мають дочекатися "конкретних кроків" від Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: