За словами Владислава Власюка, угода щодо цього питання має бути справедливою.

З Росії можуть зняти західні санкції, якщо це допоможе зупинити вогонь в Україні та досягти правосуддя. Про це заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Politico.

За його словами, повернення до країн, які ведуть бізнес з Росією, є просто "питанням часу", проте це має відбутися за правильних умов.

Власюк наголосив, що економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російських енергоносіїв "мають свої цілі, які можуть підштовхнути Росію до припинення агресії і змусити їх укласти угоду про тривалий мир", а не лише бути "покаранням будь-якого роду".

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"Наразі передчасно говорити про те, яке саме зняття санкцій має бути частиною будь-яких угод. Ми просто хочемо зараз переконатися, що спочатку Росія зробить суттєві кроки в цьому напрямку, а потім вже можна буде говорити про зняття санкцій. Ми вже бачимо, що росіяни намагаються ставити питання про те, чи варто скасовувати ці санкції, принаймні деякі з них, що дає нам краще розуміння того, які санкції є найбільш болючими. Завжди корисно знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом", - підкреслив високопосадовець.

Політик додав, що в межах будь-якої довгострокової угоди, яка повинна надати Україні гарантії безпеки, Київ буде домагатися "справедливості для нашого народу", що, швидше за все, включатиме "компенсацію для українців".

Також Власюк прокоментував перспективу укладення з країнами Європи нових угод щодо купівлі російської нафти та газу, якщо і коли війна закінчиться.

"Росія має великий потенціал, особливо в енергетичних ресурсах, і було б, мабуть, нерозумно не спробувати його використати. Можливо, ні, і, сподіваюсь, не в тій же мірі - сподіваюсь, ніколи не опинитися в ситуації повної залежності від російських енергоносіїв будь-якого виду. Але якщо Росія в якийсь момент повернеться до більш-менш нормальної політики щодо своїх партнерів і сусідів, найголовніше, я не думаю, що вони повинні бути виключені з конкурентних ринків", - зауважив він.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше видання Reuters повідомляло, що китайські держкомпанії обмежують імпорт російської нафти. Таке рішення пов'язане з побоюваннями щодо американських санкцій, які були запроваджені 10 січня проти "Газпром нафти", "Сургутнефтегаза", страховиків і понад 100 судів.

Водночас очільники зовнішньополітичних відомств G7 заявили, що проти РФ готують нові санкції, якщо вона не погодиться на перемир'я. Також країни "Великої сімки" у разі відмови РФ надаватимуть додаткову підтримку для України та будуть проводити інші заходи.

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