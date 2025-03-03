У Трампа доручили Державному департаменту і Міністерству фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені.

Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки американський президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що Білий дім доручив Державному департаменту і Міністерству фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені.

Послаблення обмежень у подальшому можуть обговорити під час ширших переговорів адміністрації США з Москвою про поліпшення дипломатичних і економічних відносин, повідомили джерела агентства. Співрозмовники журналістів кажуть, що вже зараз готуються пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів.

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"Так звані документи з пропозиціями часто готуються чиновниками, які працюють над санкціями, але конкретний запит Білого дому на такий документ в останні дні підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою", – йдеться у матеріалі.

Примітно, що ще в січні Трамп погрожував посилити санкції проти Росії, якщо Путін не захоче вести переговори про припинення війни в Україні. Агентство наголошує, що Білий дім попросив чиновників Державного департаменту та Міністерства фінансів розробити можливий план пом'якшення санкцій до того, як Трамп минулого тижня продовжив надзвичайний стан через ситуацію в Україні.

Надзвичайний стан накладає санкції на певні активи та осіб, причетних до російської війни проти України. Ці заходи, запроваджені ще адміністрацією Барака Обами, діють з березня 2014 року, коли Росія окупувала український Крим.

Наразі незрозуміло, послаблення яких санкції адміністрація Трампа розглядатиме в першу чергу. Крім того, хоча Трамп і може видати указ, який дозволить адміністрації США розпочати процес послаблення деяких російських санкцій, для скасування певних обмежень йому потрібно буде отримати схвалення Конгресу, вважає колишній керівник Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт.

США і Росія: це варто знати

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США припинити наступальні операції проти Росії. Як повідомляє NYT, такий крок, імовірно, є частиною зусиль із залучення Росії в переговори про війну.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно приділяти більше уваги боротьбі з нелегальними мігрантами і злочинністю у країні, а не перейматися через російського диктатора Володимира Путіна.

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