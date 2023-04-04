У компанії Pernod Ricard вже пояснили причину такого кроку.

Компанія Pernod Ricard, якій належить віскі Jameson, відновила поставки напою в РФ, припинені рік тому через російське вторгнення в Україну.

Як повідомляє Економічна правда, прес-секретар Pernod Ricard заявила, що компанія з "початку війни" намагалася піклуватися про своїх місцевих співробітників як в Україні, так і в РФ.

Вона пояснила, що спочатку це було можливо за рахунок продажу запасів, які були на російському ринку до війни. Коли запаси закінчилися, компанія вирішила продовжити поставляти свої товари в РФ "на рівні, який забезпечить місцеву команду і продовжить роботу дистриб'юторської дочірньої компанії Pernod Ricard".

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Jameson виробляє компанія Irish Distillers, що належить Pernod Ricard, яка також є виробником інших брендів віскі, зокрема Powers і Redbreast.

Як Pernod Ricard відреагувала на війну

У березні 2022 року Pernod Ricard призупинив продажі в Росії "до подальшого повідомлення". Хоча, за даними ірландської асоціації віскі, РФ була другим за величиною експортером ірландського віскі, після США.

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