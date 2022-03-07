Зокрема, він просить відмовитися від нафти та нафтопродуктів з Росії, а також не поставляти до РФ товари та послуги.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ бойкотувати торговельні відносини з Російською Федерацією.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ми захищаємося від вторгнення вже 12-й день. Ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі та з нашого життя. Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він обговорював це з лідерами світу та чув, що вони погоджуються: майбутнє континенту вирішує Україна - своїм спротивом і її друзі - своєю допомогою.

"Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить потрібен новий санкційний пакет, нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру. Потрібен бойкот російського експорту, зокрема, відмова від нафти та нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу", - підкреслив він.

Глава держави також закликав бойкотувати постачання товарів до РФ.

"Якщо не можуть дотримуватися цивілізованих правил, то не мають отримувати й товарів та послуг. Хай війна їх нагодує", - наголосив він.

Зеленський заявив, що міжнародна спільнота має діяти ще більше рішуче.

"Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатися. Треба бути моральними і державам, і компаніям. Треба боротися проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність. Успіх української армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій - ось шлях до миру", - сказав президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, вже понад 100 різних іноземних компаній закрили свої магазина та вийшли з РФ. Таке ж рішення прийняли й фінські виробники продуктів Valio та Paulig.

Крім того, експорт у РФ призупинили Diageo (бренди Johnnie Walker, Guinness), Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson) і Heineken, А Danone і Carlsberg призупинили інвестиційні проекти.

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