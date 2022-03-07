У відповідь на військове вторгнення російських військ на територію України, фінські виробники продуктів Valio і Paulig оголосили, що залишають російський ринок.
Про це йдеться в прес-релізі Valio.
Гендиректор Valio Анніккі Хурме заявила, що виробляє молочну продукцію компанія "з етичної точки зору не може продовжувати свою діяльність в Росії".
У Valio є завод плавлених сирів в Підмосков'ї, а також офіси продажів в Санкт-Петербурзі та Москві. У Росії у фінській компанії працює близько 400 осіб.
Виробник кави Paulig також припиняє роботу в Росії. "Процес почнеться негайно, і зараз оцінюється докладний графік", - повідомляє прес-служба компанії.
У Paulig є завод обсмажування кави у Твері, на ньому працюють близько 200 співробітників.
З російського ринку вже пішли кілька десятків компаній і брендів. Зокрема, експорт у РФ призупинили Diageo (бренди Johnnie Walker, Guinness), Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson) і Heineken, А Danone і Carlsberg призупинили інвестиційні проекти.
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