За 2023 рік до Державної служби з питань праці надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу.

Верховна Рада прийняла закон щодо повернення перевірок на предмет мобінгу працівників роботодавцями.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за прийняття законопроєкту (№ 11044) в цілому проголосували 245 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, після введення воєнного стану в Україні було заборонено проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері праці, крім визначених випадків.

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Проте за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу, у зв'язку із чим виникла необхідність запровадити зміни до законодавства та розширити перелік випадків щодо проведення позапланових заходів державного контролю.

Проєктом закону передбачається, що за заявою працівника або профспілки уповноваженими органами можуть здійснюватися перевірки з питань виявлення неоформлених трудових відносин, вчинення мобінгу та законності припинення трудових договорів.

Мобінг - це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу щодо приниження честі та гідності працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску, створення щодо нього напруженої, ворожої та образливої атмосфери.

Мобінг на роботі – інші новини

У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає відповідальність за мобінг – системні цькування чи приниження працівників на роботі.

Згідно з документом, кривдникам загрожують штрафи або громадські роботи (від 1 700 до 2 550 гривень або 20 – 40 годин громадських робіт; від 3 400 до 5 100 гривень або 40 – 60 годин робіт за вчинення повторного правопорушення впродовж року або групою осіб).

У лютому 2024 року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №11044 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу.

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